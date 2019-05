மாநில செய்திகள்

என் மீதான குற்றச்சாட்டை முதல்வர் பழனிசாமி நிரூபிக்காவிட்டால் பதவி விலக தயாரா? -துரைமுருகன் கேள்வி + "||" + Charging me If the chief minister is not proven Are you ready to step down Durimurukan question

என் மீதான குற்றச்சாட்டை முதல்வர் பழனிசாமி நிரூபிக்காவிட்டால் பதவி விலக தயாரா? -துரைமுருகன் கேள்வி