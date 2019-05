தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் “பானி புயலில் பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு பானி” என்றே பெயர் சூட்டிய பெற்றோர்! + "||" + Bhubaneswar: A 32-year-old woman gave birth to a baby girl in Railway Hospital today at 11:03 AM

ஒடிசாவில் “பானி புயலில் பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு பானி” என்றே பெயர் சூட்டிய பெற்றோர்!