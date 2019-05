உலக செய்திகள்

சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கப்பட்ட மசூத் அசார் சொத்துகளை முடக்க பாகிஸ்தான் உத்தரவு + "||" + Declared as an international terrorist Pakistan ordered to disarm Masood Azar assets

சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கப்பட்ட மசூத் அசார் சொத்துகளை முடக்க பாகிஸ்தான் உத்தரவு