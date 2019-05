தேசிய செய்திகள்

சமீபத்தில் உருவாக்கப்பட்ட லோக்பால் அமைப்புக்கு விரைவில் நிரந்தர அலுவலகம் - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + The recently created Lokpal system is the permanent office - Central Government Information

சமீபத்தில் உருவாக்கப்பட்ட லோக்பால் அமைப்புக்கு விரைவில் நிரந்தர அலுவலகம் - மத்திய அரசு தகவல்