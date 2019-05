தேசிய செய்திகள்

புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒட்டுமொத்த நாடும் உறுதுணையாக உள்ளது: பிரதமர் மோடி + "||" + PM Narendra Modi: Day after tomorrow, on 6th morning, I will be going to Odisha to take stock of the situation arising in the wake of #CycloneFani

புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒட்டுமொத்த நாடும் உறுதுணையாக உள்ளது: பிரதமர் மோடி