தேசிய செய்திகள்

ராணுவம் நாட்டுக்கு சொந்தமானது, தனி ஒருவருக்கு சொந்தமானது இல்லை -ராகுல் காந்தி விமர்சனம் + "||" + Congress never sent any terrorist to Pakistan, we will never do it: Rahul.

ராணுவம் நாட்டுக்கு சொந்தமானது, தனி ஒருவருக்கு சொந்தமானது இல்லை -ராகுல் காந்தி விமர்சனம்