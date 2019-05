தேசிய செய்திகள்

பகலில் வேலை, இரவில் தண்ணீரை தேடி செல்லும் பெண்கள்: ஒரு குடம் தண்ணீருக்காக 2 மணி நேரம் காத்திருக்கும் அவலம் + "||" + We've to wait for around 2 hours to fill one pot of water" Gujarat

