அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்புடன் பேட்டி? நடிகர் சித்தார்த்

சென்னை,

பிரபல இந்தி நடிகர் அக்‌ஷய்குமார். இவர் தமிழில், ஷங்கர் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்த 2-ஓ படத்தில் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்துள்ளார். இவர், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சமீபத்தில் பேட்டி எடுத்தார். மக்களவைத் தேர்தலில் இவர் வாக்களிக்கவில்லை. இதையடுத்து இவர் கனடா நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்றும் இரட்டை குடியுரிமை கொண்டவர் என்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் சர்ச்சை எழுந்தன.

இந்நிலையில் அக்‌ஷய்குமார் தனது விளக்கத்தை அளித்தார். அதில், கனடா நாட்டு பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பதை எப்போதும் நான் மறைத்ததும் மறுத்ததும் இல்லை. எனது குடியுரிமை பற்றி தேவையில்லாத சர்ச்சைக்குள் என்னை இழுத்துவிட்டிருப்பது ஏமாற்றத்தை தந்திருக்கிறது என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், நடிகர் சித்தார்த் தனது டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது:-

டிரம்ப் அவர்களே, தேர்தலுக்கு தயாராகி வருவதால் எனக்கு ஒரு பேட்டி கொடுக்க வேண்டும். நீங்கள் என்ன சாப்பிடுவீர்கள் . எப்படி தூங்குவீர்கள். உங்கள் அழகின் ரகசியம் என்ன? இதுபோன்ற நிறைய கேள்விகள் என்னிடம் உள்ளது. என்னிடம் இந்திய பாஸ்போர்ட் உள்ளது. என பதிவிட்டுள்ளார்.

இது நடிகர் அக்‌ஷய் குமாரை கிண்டல் செய்வது போல் உள்ளது என பலரும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

Hey @realDonaldTrump since you're getting ready to be re-elected soon, might I suggest an interview with me during your elections? I have crucial questions about how you eat fruit, your sleep and work habits and also your cute personality. I have an Indian passport. DM me please.