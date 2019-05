தேசிய செய்திகள்

2வது கட்ட மக்களவை தேர்தல்; தமிழகத்தில் 72.01% வாக்கு பதிவு + "||" + 72.01% voting in the 2nd phase of Lok Sabha elections

