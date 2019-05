தேசிய செய்திகள்

போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை: ‘எனது இழப்பை மக்களவை உணரும்’ - சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் உருக்கம் + "||" + No chance to compete: 'I feel my loss to the Lok Sabha' - Speaker Sumitra Mahajan

போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை: ‘எனது இழப்பை மக்களவை உணரும்’ - சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் உருக்கம்