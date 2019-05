தேசிய செய்திகள்

வன்முறையுடன் இந்துக்களை தொடர்புபடுத்தி பேசிய சீதாராம் யெச்சூரி மீது போலீசில் புகார் + "||" + Sitaram Yechuri who spoke against Hindus was reported to police

வன்முறையுடன் இந்துக்களை தொடர்புபடுத்தி பேசிய சீதாராம் யெச்சூரி மீது போலீசில் புகார்