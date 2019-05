தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காள புயல் பாதிப்பு: மம்தா பானர்ஜியுடன் பிரதமர் மோடி ஏன் பேசவில்லை - மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + West Bengal storm impact: Why did not Modi speak to Mamata Banerjee? - Central government Explanation

மேற்கு வங்காள புயல் பாதிப்பு: மம்தா பானர்ஜியுடன் பிரதமர் மோடி ஏன் பேசவில்லை - மத்திய அரசு விளக்கம்