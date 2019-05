தேசிய செய்திகள்

ஒடிசா மாநிலத்தில் ‘பானி’ புயலுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை 29 ஆக உயர்வு + "||" + In the state of Orissa 'Fani' storm death toll rises to 29

ஒடிசா மாநிலத்தில் ‘பானி’ புயலுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை 29 ஆக உயர்வு