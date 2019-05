தேசிய செய்திகள்

பானி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒடிசா மாநிலத்திற்கு ரூ.1000 கோடி நிதியுதவி: பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு + "||" + PM Narendra Modi: Govt of India had announced Rs 381 crore earlier, a further Rs 1000 crore will be released now.

பானி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒடிசா மாநிலத்திற்கு ரூ.1000 கோடி நிதியுதவி: பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு