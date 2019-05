தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் புயல் சேதங்களை பிரதமர் மோடி ஹெலிகாப்டரில் பறந்து பார்வையிட்டார் - கூடுதலாக ரூ.1,000 கோடி நிதி உதவி அறிவிப்பு + "||" + Prime Minister Modi visits helicopter in Orissa - An additional Rs.1000 crore financial aid announcement

ஒடிசாவில் புயல் சேதங்களை பிரதமர் மோடி ஹெலிகாப்டரில் பறந்து பார்வையிட்டார் - கூடுதலாக ரூ.1,000 கோடி நிதி உதவி அறிவிப்பு