தேசிய செய்திகள்

‘பானி’ புயல் விவகாரத்தில் கூட மம்தா பானர்ஜி அரசியல் செய்கிறார்: பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு + "||" + Mamata Banerjee is also politicized in 'Fani' storm issue: Prime Minister Modi allegation

‘பானி’ புயல் விவகாரத்தில் கூட மம்தா பானர்ஜி அரசியல் செய்கிறார்: பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு