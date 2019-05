தேசிய செய்திகள்

3 அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய விவகாரம் சபாநாயகர் நடவடிக்கைக்கு தடை சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + 3 ADM Help MLAs The notice was sent Speaker banned the action Supreme Court Order

3 அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய விவகாரம் சபாநாயகர் நடவடிக்கைக்கு தடை சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு