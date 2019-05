தேசிய செய்திகள்

50% வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை ஒப்புகைச்சீட்டுடன் சரிபார்க்க வேண்டும்: தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சந்திரபாபு நாயுடு கடிதம் + "||" + Andhra Pradesh N Chandrababu Naidu has written to the Election Commission of India demanding to verify 50% of the EVMs using the VVPAT slips.

50% வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை ஒப்புகைச்சீட்டுடன் சரிபார்க்க வேண்டும்: தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சந்திரபாபு நாயுடு கடிதம்