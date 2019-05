தேசிய செய்திகள்

மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்களும் ஒப்புகைச் சீட்டு இயந்திரங்களும்ஓட்டலில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டன + "||" + EVMs, VVPATs found in Bihar hotel during polling, officer lands in trouble

மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்களும் ஒப்புகைச் சீட்டு இயந்திரங்களும்ஓட்டலில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டன