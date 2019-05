மாநில செய்திகள்

திமுக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளிக்க மாட்டோம், அதிமுக ஆட்சியை வீட்டிற்கு அனுப்புவதே எங்கள் முதல் பணி -தங்கதமிழ்செல்வன் + "||" + We do not support the DMK regime, Our first task is to send the AIADMK regime home tanga Tamil Selvan

திமுக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளிக்க மாட்டோம், அதிமுக ஆட்சியை வீட்டிற்கு அனுப்புவதே எங்கள் முதல் பணி -தங்கதமிழ்செல்வன்