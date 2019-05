தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் கடுமையான வெயிலுக்கு 7 பேர் பலி + "||" + 7 people were killed in the fierce sun Telangana

தெலுங்கானாவில் கடுமையான வெயிலுக்கு 7 பேர் பலி