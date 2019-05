தேசிய செய்திகள்

ஓட்டலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட ஓட்டுப்பதிவு எந்திரங்கள் - எதிர்க்கட்சிகள் ஆர்ப்பாட்டம்; தேர்தல் அதிகாரிக்கு நோட்டீஸ் + "||" + The tapping machines that were transported to the hotel - the opposition parties demonstrated; Notice to the Election Officer

ஓட்டலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட ஓட்டுப்பதிவு எந்திரங்கள் - எதிர்க்கட்சிகள் ஆர்ப்பாட்டம்; தேர்தல் அதிகாரிக்கு நோட்டீஸ்