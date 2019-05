மாநில செய்திகள்

பொறியியல் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்விற்கு இதுவரை 62 ஆயிரம் மாணவர்கள் பதிவு + "||" + Consultation for engineering admission So far 62 thousand students are registered

பொறியியல் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்விற்கு இதுவரை 62 ஆயிரம் மாணவர்கள் பதிவு