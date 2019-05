தேசிய செய்திகள்

திரிபுரா மேற்கு தொகுதியில் 160 ஓட்டுச்சாவடிகளில் நடந்த வாக்குப்பதிவு செல்லாது: 12-ந் தேதி மறுதேர்தலுக்கு உத்தரவு + "||" + The Tripura West constituency does not have a vote in 160 drawings: Order on re-election on 12th

திரிபுரா மேற்கு தொகுதியில் 160 ஓட்டுச்சாவடிகளில் நடந்த வாக்குப்பதிவு செல்லாது: 12-ந் தேதி மறுதேர்தலுக்கு உத்தரவு