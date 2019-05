உலக செய்திகள்

இலங்கை தேவாலய தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 258 ஆக அதிகரிப்பு + "||" + US official succumbs to Sri Lanka Easter bombing injuries, dies in Singapore hospita

இலங்கை தேவாலய தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 258 ஆக அதிகரிப்பு