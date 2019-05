மாநில செய்திகள்

மாதிரி வாக்குகள் அழிக்கப்படாததால் 13 வாக்குச்சாவடிகளில் மறுவாக்குப்பதிவு- சத்ய பிரதா சாஹூ + "||" + Sample votes are not cleared 13 Reconsideration of Polls- Satya Prata Sahu

மாதிரி வாக்குகள் அழிக்கப்படாததால் 13 வாக்குச்சாவடிகளில் மறுவாக்குப்பதிவு- சத்ய பிரதா சாஹூ