தேசிய செய்திகள்

தங்களுடைய பிரதமரை அவதூறு செய்பவர்கள் பாகிஸ்தான் பிரதமரை புகழ்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர்; பிரதமர் மோடி + "||" + Those who defame their prime minister are delighted to praise the Pakistani Prime Minister, PM Modi

தங்களுடைய பிரதமரை அவதூறு செய்பவர்கள் பாகிஸ்தான் பிரதமரை புகழ்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர்; பிரதமர் மோடி