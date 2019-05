மாநில செய்திகள்

பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 பேரையும் விடுவிக்க ஆளுநர் ஆணை பிறப்பிக்க வேண்டும் -மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + 7 Order should be issued by the Governor

பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 பேரையும் விடுவிக்க ஆளுநர் ஆணை பிறப்பிக்க வேண்டும் -மு.க.ஸ்டாலின்