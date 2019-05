மாநில செய்திகள்

ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள 7 பேரை உடனடியாக கவர்னர் விடுவிக்க வேண்டும் வைகோ வலியுறுத்தல் + "||" + The Viko urges the government to immediately release 7 persons

ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள 7 பேரை உடனடியாக கவர்னர் விடுவிக்க வேண்டும் வைகோ வலியுறுத்தல்