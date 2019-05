உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்சில் ருசிகரம் அதிபரின் பிரசாரத்தில் இடையூறு ஏற்படுத்திய கரப்பான் பூச்சி ‘எதிர்க்கட்சியின் சதி’ என கேலி + "||" + Philippines' Duterte bugged by massive cockroach during campaign rally before joking: 'It's a liberal!'

பிலிப்பைன்சில் ருசிகரம் அதிபரின் பிரசாரத்தில் இடையூறு ஏற்படுத்திய கரப்பான் பூச்சி ‘எதிர்க்கட்சியின் சதி’ என கேலி