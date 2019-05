தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி வழக்கில் மத்தியஸ்த குழு அறிக்கை தர அவகாசம் அளித்தது உச்ச நீதிமன்றம் + "||" + Ayodhya matter: Three-members Mediation panel seeks extension of time to find an amicable solution.

அயோத்தி வழக்கில் மத்தியஸ்த குழு அறிக்கை தர அவகாசம் அளித்தது உச்ச நீதிமன்றம்