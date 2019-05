மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு + "||" + In various districts of TamilNadu Chance of thunderstorm with moderate rainfall

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு