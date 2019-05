மாநில செய்திகள்

கரூர் மாவட்ட புதிய காவல் கண்காணிப்பாளராக விக்ரமன் நியமனம் + "||" + Vikraman appointed as the new police superintendent of Karur district

