தேசிய செய்திகள்

6-ம் கட்ட தேர்தலில் காங்கிரஸ், பாஜகவுக்கு ஒரு சீட் கூட கிடைக்காது- அகிலேஷ் யாதவ் + "||" + In the 6th phase of elections Congress, the BJP Not even a seat Akhilesh Yadav

6-ம் கட்ட தேர்தலில் காங்கிரஸ், பாஜகவுக்கு ஒரு சீட் கூட கிடைக்காது- அகிலேஷ் யாதவ்