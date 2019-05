தேசிய செய்திகள்

டெல்லி-புவனேஷ்வர் இடையே இயங்கும் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் திடீர் தீ விபத்து + "||" + Fire broke out in the power car of New Delhi-Bhubaneswar Rajdhani Express near Khantapada, Odisha

