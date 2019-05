மாநில செய்திகள்

நல்லக்கண்ணு வசித்து வந்த அரசு குடியிருப்பில் இருந்து அவரை வெளியேற்றி இருப்பது கண்டனத்திற்குரியது -மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Removal from the apartment is condemnable MKStalin

