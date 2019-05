தேசிய செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக மோடி மீது தேர்தல் கமிஷனிடம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு புகார் + "||" + The Communist Party of India (Marxist) lodged a complaint with the Election Commission on Modi over alleged violation of election rules

