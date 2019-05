மாநில செய்திகள்

சுதந்திர போராட்ட வீரர் கட்டபொம்மனுக்கு சிலை; கோரிக்கையை அரசு பரிசீலிக்கும்: முதல் அமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Statue of the freedom fighter Kattabomman; The government will consider it: CM Palanisamy

சுதந்திர போராட்ட வீரர் கட்டபொம்மனுக்கு சிலை; கோரிக்கையை அரசு பரிசீலிக்கும்: முதல் அமைச்சர் பழனிசாமி