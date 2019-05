தேசிய செய்திகள்

2 நாள்கள் சுற்றுப்பயணமாக ஈரான் வெளியுறவுத்துறை மந்திரி இந்தியா வருகை + "||" + Amid US-Iran heat, Tehran sends its Foreign Minister to New Delhi for talks

2 நாள்கள் சுற்றுப்பயணமாக ஈரான் வெளியுறவுத்துறை மந்திரி இந்தியா வருகை