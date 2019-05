உலக செய்திகள்

ஜூன் மாதத்தில் புதினையும் ஜி ஜிங்பிங்கையும் சந்திக்க போகிறேன்: டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + Trump says will meet Xi and Putin in June

ஜூன் மாதத்தில் புதினையும் ஜி ஜிங்பிங்கையும் சந்திக்க போகிறேன்: டொனால்டு டிரம்ப்