தேசிய செய்திகள்

தடுப்பை தாண்டிக் குதித்துச் சென்று மக்களைச் சந்தித்த பிரியங்கா காந்தி + "||" + Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secretary for Uttar Pradesh (East) hops over a barricade to meet supporters during a public meeting in Ratlam,

தடுப்பை தாண்டிக் குதித்துச் சென்று மக்களைச் சந்தித்த பிரியங்கா காந்தி