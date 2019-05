மாநில செய்திகள்

பா.ஜ.க.வுடன் பேசினேன் என நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டு விலக தயார்; மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + If you prove that I spoke to the BJP, ready to relieve from politics; MK Stalin

பா.ஜ.க.வுடன் பேசினேன் என நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டு விலக தயார்; மு.க. ஸ்டாலின்