மாநில செய்திகள்

என்னை அரசியலை விட்டு விலகச்சொல்ல யாருக்கும் உரிமை இல்லை - தமிழிசை சௌந்தரராஜன் + "||" + No one has the right to leave politics tamilisai soundararajan

என்னை அரசியலை விட்டு விலகச்சொல்ல யாருக்கும் உரிமை இல்லை - தமிழிசை சௌந்தரராஜன்