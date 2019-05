மாநில செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 720 ரெயில் நிலையங்களில் தண்டவாளத்தில் குப்பை கொட்டினால் ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Train stations On track A fine of Rs.5000 is due to trash

