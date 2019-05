மாநில செய்திகள்

அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியை பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் மக்கள் நீதி மய்யம் வலியுறுத்தல் + "||" + Minister Rajendra Balaji should be removed from post

