மாநில செய்திகள்

தேர்வில், கலெக்டர் ஆக விரும்புவதாக பதில் எழுதிய பள்ளி மாணவியை, தனது இருக்கையில் அமர வைத்து ஊக்கப்படுத்திய கரூர் கலெக்டர் + "||" + School student, Keep sitting in her seat Encouraged by Karur Collector

