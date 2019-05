தேசிய செய்திகள்

“எனக்கு பினாமி சொத்து இருப்பதை நிரூபிக்க முடியுமா?” - எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பிரதமர் மோடி சவால் + "||" + "I have a proxy property Can you prove it?" - PM Modi challenges to opposition parties

“எனக்கு பினாமி சொத்து இருப்பதை நிரூபிக்க முடியுமா?” - எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பிரதமர் மோடி சவால்