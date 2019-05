தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை 5 நாட்கள் தாமதமாக துவங்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Monsoon to be delayed by five days; to hit Kerala on June 6

கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை 5 நாட்கள் தாமதமாக துவங்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்