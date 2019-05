தேசிய செய்திகள்

மம்தாவின் கோபத்தால் பாஜகவுக்கு மேற்குவங்க மக்களின் ஆதரவு பெருகியுள்ளது - பிரதமர் மோடி + "||" + Paint an ugly portrait of mine. Gift it to me after BJP sweeps polls: PM Modi taunts Mamata Banerjee

மம்தாவின் கோபத்தால் பாஜகவுக்கு மேற்குவங்க மக்களின் ஆதரவு பெருகியுள்ளது - பிரதமர் மோடி