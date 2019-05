தேசிய செய்திகள்

8 இடங்கள், 10 இடங்கள், 20-22 இடங்கள், வைத்திருப்போர் எல்லாம், பிரதமராக துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்- பிரதமர் மோடி + "||" + PM Narendra Modi in Chandauli: Those with 8 seats, 10 seats, 20-22 seats, 30-35 seats are dreaming of becoming Prime Minister

